Formel 1: Max Verstappen als Gefahr für das Team? Kolumne von Peter Kohl

Die neue Formel 1 rockt weiter. Ferrari zeigt sich stark und Max Verstappen kocht vor Wut - und könnte damit zum Problem für Red Bull werden. Darüber spricht Peter Kohl in seiner Kolumne.

Die Ferraristi weltweit laben sich an lange vermissten Endorphin-Ausstößen, genießen den Glücks-Rausch, den der zweite Saisonsieg von Charles Leclerc auslöst.

Mercedes: Wolff lächelt wieder

Die Silberpfeile sind die einzigen, die mit beiden Autos in allen bisherigen drei Rennen in die Punkte gefahren sind. Hamilton und Russell standen dabei jeweils einmal auf dem Podium. ( BERICHT: „Keinen Spaß“: Verliert Hamilton Lust?)

Für die klare Nummer 3 im derzeitigen Leistungspaket ist Platz 2 in der Konstrukteurs-WM mehr, als eigentlich auf dem Papier drin ist. Ankommen ist essentiell, die Kinderkrankheiten, wie das enorme Bouncing, lassen sich aussortieren im Laufe der Zeit.

Mit einem breiten Grinsen verlassen auch Andreas Seidl und sein McLaren-Team Down Under. Zu Beginn der Saison begehrte Beute der Naschkatzen im Feld, durch die Plätze 5 und 6 wieder gehobener Mittelfeldstandard. Mit Tendenz Richtung Podiumspotenzial.

Verstappen drohen Schmerzen

Verstappen ist ein Emotionsvulkan. Fortsetzende Niederlagen führen bei ihm mit Sicherheit zu immer lauter werdenden Unmutsäußerungen. Zwei Ausfälle in den ersten drei Rennen gab es für ihn zuletzt 2015 in seiner ersten F1-Saison mit Toro Rosso. (STIMMEN: „Katastrophe“: Verstappen tobt nach Aus)

Sainz in paradoxer Lage

Der Niederländer ist für die Teamführung schwer zu kontrollieren. Mit einem überaus langjährigen Vertrag hat man alles auf ihn gesetzt und ihm die Königsrolle gegeben. An ihm und seinem Verhalten werden sich viele im Team orientieren.

Entscheidend bei den Zuverlässigkeitsproblemen seines Boliden wird sein, wie hoch die Schmerztoleranz von Verstappen ist. Sein Ehrgeiz übertrifft alles, Niederlagen nagen an seinem Ego. Und das lässt er alle schnell spüren.

Die Ausfälle in Bahrain und Melbourne, jeweils auf Platz 2 liegend, haben rechnerisch 36 Punkte gekostet. Das sind 36 Nadelstiche in eine dünne Haut! Lebt er seinen sich steigernden Frust aus, kann er das gesamte Team damit in den Keller runterziehen. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)