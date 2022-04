Tennis, ATP: Djokovic vor Comeback - "sehnsüchtig darauf gewartet"

„Ich weiß, dass ich zu Beginn dieser Woche wahrscheinlich nicht in Bestform sein werde. Es wird einige Zeit und einige Spiele dauern, bis ich wirklich in den Rhythmus komme und mein Wettkampfniveau erreiche, das ich wirklich brauche“, sagte der Weltranglistenerste vor seinem ersten Auftritt seit Ende Februar.

Der 34-Jährige hat in diesem Jahr aufgrund seiner Impfskepsis die wichtigsten Turniere verpasst: die Australian Open und das Masters in Indian Wells, er hat erst drei Matches absolviert. Beim Masters in Monte Carlo trifft er nach einem Freilos in der zweiten Runde am Dienstagnachmittag auf den Spanier Alejandro Davidovich Fokina.