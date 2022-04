Anzeige

Motorsport: Russischer Nachwuchsfahrer sorgt für Faschismus-Skandal Faschismus-Skandal bei Siegerehrung

Artem Severiukhin sorgt mit seinem Faschismus-Gruß für einen Eklat im Kart-Sport © Twitter@nexta_tv

Ein russischer Nachwuchsfahrer zeigt im Kart-Bereich den faschistischen Gruß und sorgt damit für einen Skandal. Die FIA hat bereits eine Untersuchung angekündigt.

Faschismus-Skandal im Kart-Sport!

Am ersten Rennwochenende der FIA Karting European Championship im portugiesischen Portimao sorgte Artem Severiukhin für einen handfesten Skandal.

Der Russe, der wegen des Ausschluss russischer Sportler unter italienischer Flagge startet, hatte am Sonntag das Rennen in der OK-Kategorie im Kartódromo Internacional do Algarve gewonnen. (NEWS: Alles zum Motorsport)

Bei der anschließenden Siegerehrung ließ sich der 15- Jährige zum faschistischen Gruß hinreißen. Auf dem Podium stehend schlug er sich während der italienischen Hymne mit der Hand zweimal gegen die Brust und streckte den rechten Arm dann zum faschistischen Gruß. Danach brach der Nachwuchspilot in lautes Gelächter aus.

Dieser sogenannte römische Gruß war eine Geste der italienischen Faschisten während der Herrschaft von Benito Mussolini. Er ist vergleichbar mit dem damals in Deutschland genutzten Hitlergruß.

FIA kündigt Untersuchung an - Severiukhin erklärt sich

Grundsätzlich sind Symbole des Faschismus in Italien durch die Verfassung von 1948 verboten. 1952 wurde dieses Verbot nochmal konkretisiert. Seitdem ist der römische Gruß explizit verboten.

Die FIA äußerte sich bereits zu dem Vorfall und erklärte, diesen untersuchen zu wollen.

„Die FIA bestätigt, dass sie eine sofortige Untersuchung des inakzeptablen Verhaltens von Herrn Artem Severiukhin eingeleitet hat, das sich während der Podiumszeremonie der OK-Kategorie in der ersten Runde der FIA Karting-Europameisterschaft 2022 im Kartódromo Internacional do Algarve in Portugal ereignet hat“, heißt es in einer Erklärung vom Montag.

Der junge Fahrer soll sich ebenfalls bereits zu dem Vorfall geäußert haben. „Ich habe das Rennen gewonnen und war sehr glücklich“, wird er von einem Sprecher des russischen Automobilverbandes zitiert. „Ich komme aus Russland. Ich habe dem Team und meinen Verwandten aus Russland gedankt. Jemand hat in meinen Aktionen eine schlechte Geste gesehen, aber das ist es nicht. Ich habe ihnen einfach nur gedankt. Ich bin Russe, ich bin aus Russland und ich stehe zu meinem Land.“

Ward Racing zieht die Konsequenzen

Für sein Team ist die Angelegenheit damit jedoch nicht erledigt. Ward Racing meldete sich am Montag mit einem Statement auf Instagram zu Wort, in dem es die Aktion des jungen Fahrers verurteilt.

„Die Handlungen von Artem Severiukhin während der Preisverleihung am 10. April 2022 waren ausschließlich individuell und repräsentieren in keiner Weise die Ansichten und Werte von Ward Racing. Im Gegenteil, Ward Racing steht an der Seite der internationalen Gemeinschaft, die den Einmarsch Russlands in die Ukraine verurteilt, und drückt seine Solidarität mit den Menschen aus, die unter diesem unprovozierten und schrecklichen Angriff leiden.“