FC Bayern: Lewandowski vor Abgang? Gerüchte über Einigung mit FC Barcelona - das steckt dahinter!

Demzufolge soll der 33-Jährige einem Transfer zum FC Barcelona zugestimmt und den FC Bayern in Person von Oliver Kahn bereits offiziell darüber informiert haben.

Robert Lewandowski: Tendenz Bayern-Abschied!

Das deckt sich allerdings nicht mit SPORT1 -Informationen. Lewandowski hat Kahn und die übrigen Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters bisher nicht um eine Freigabe für einen Wechsel im Sommer gebeten, will erst nach den weiterhin ausstehenden Vertragsgesprächen eine Entscheidung über seine Zukunft treffen. Diese sollen bis zum Saisonende stattfinden, heißt es aus dem Lewandowski-Lager.

SPORT1 weiß: Sein Berater Pini Zahavi ist in seiner gewohnt umtriebigen Manier mit mehreren europäischen Top-Klubs in konkretem Austausch hinsichtlich eines möglichen Transfers im Sommer. Darunter auch Barca.

Die Katalanen sind, weil Erling Haaland ihnen zu teuer ist, sehr an Lewandowski interessiert und haben einen hervorragenden Draht zu Zahavi. Nach SPORT1 -Informationen gab es vor wenigen Wochen sogar ein Treffen zwischen der Lewandowski-Seite und Barca-Boss Joan Laporta in Barcelona. (NEWS: Alle News und Gerüchte vom Transfermarkt)

Lässt Bayern Lewandowski ablösefrei ziehen?

Schließlich sah Lewandowskis ursprünglicher Karriereplan vor, nach seiner Bundesliga-Zeit in der spanischen Liga zu spielen. Mit und bei den Bayern hat er zudem alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt.

Aber: Sein Vertrag läuft nur bis 2023. Die Münchner würden einem Transfer nur zustimmen, wenn sie einen passenden Ersatz für Lewandowski an der Angel hätten. Das ist bis dato nicht der Fall. Aus Bayern-Kreisen heißt es, dass die Bosse zur Not auch ins letzte Vertragsjahr mit dem Polen gehen und einen ablösefreien Abgang im kommenden Jahr in Kauf nehmen würden.