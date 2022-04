Wie kann sich der FC Bayern Nico Schlotterbeck entgehen lassen? - Kommentar

Nico Schlotterbeck hat beim SC Freiburg eine herausragende Entwicklung genommen. So kann er auch ein Topteam wie Borussia Dortmund verstärken, findet SPORT1-Reporter Christopher Michel.

Als Eintracht Frankfurt den Druck erhöhte, war Nico Schlotterbeck immer da. Der 22-Jährige agierte bei den zahlreichen hohen Bällen als Turm in der Schlacht, er gewann zehn seiner zwölf Zweikämpfe, zudem führte einer seiner vielen präzisen langen Bälle (sieben von zehn kamen beim Mitspieler an) zum Freistoß, der den Siegtreffer des SC Freiburg einleitete.

Diese Merkmale zeichnen Schlotterbeck aus

Schlotterbeck zeigte, warum er bei Borussia Dortmund auf dem Zettel ganz oben steht und Bundestrainer Hansi Flick in ihm einen Nationalspieler sieht.

Und genau diese Aussage verdeutlicht, weshalb Schlotterbeck zwar zwischenzeitlich auch mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht wurde, die Bayern aber wohl nicht zugreifen werden. Obwohl er schon sehr viel mitbringt, ist das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht.

Schlotterbeck ist ein Typ, der führen will

Doch dass sich der deutsche Rekordmeister aus dem Poker heraushält , könnte sich daher als Fehler entpuppen. Wie kann sich der FC Bayern Schlotterbeck entgehen lassen? Natürlich ist der Preis (Freiburg fordern über 20 Millionen Euro) hoch. Zudem hat der FC Bayern auf der halblinken Verteidigerposition mit Lucas Hernandez einen ähnlichen Spielertypen in den eigenen Reihen.

Aber Schlotterbeck ist ein Typ, der führen will und eine gute Mentalität mitbringt. Genau diese Komponente wird seit dem Abschied von David Alaba schmerzlich vermisst. Das „Mia-san-Mia-Gen“ könnte Schlotterbeck rasch verinnerlichen.

Mitten im Spiel! Protestler binden sich am Eintracht-Pfosten fest

Die Münchner wollten zudem immer die besten deutschen Akteure in ihren Reihen haben. Schlotterbeck jedenfalls bringt die für die Bundesliga-Spitze nötigen Fähigkeiten mit.

Freiburg holte Schlotterbeck für 90.000 Euro aus Karlsruhe

Streich hebt eine Eigenschaft hervor, die dem Verteidiger auch in Zukunft stets weiterhelfen wird: „Er ist in einem guten Maße kritisch.“

In der 74. Minute etwa wollte er mit einem Kopfball seinen Mitspieler in Szene setzen, allerdings landete der Ball bei der Eintracht, die im Anschluss an diese Aktion eine Ecke hatte. Schlotterbeck ärgerte sich kurz, war unzufrieden und wurde sofort von Torhüter Mark Flekken aufgebaut.