Europa League: Eintracht Frankfurt gibt leichte Entwarnung bei Sow vor Barcelona-Spiel

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat leichte Entwarnung bei Mittelfeldspieler Djibril Sow gegeben. Der Schweizer verletzte sich gegen Freiburg am Knie.

Der Schweizer erlitt im Heimspiel gegen den SC Freiburg (1:2) am Sonntag eine Kniezerrung.

Ein Einsatz im Viertelfinal-Rückspiel der Europa League beim FC Barcelona sei „nicht ausgeschlossen“, teilte die Hessen am Montag nach einer MRT-Untersuchung mit.

Sow war gegen Freiburg nach einer guten halben Stunde verletzt ausgewechselt worden. Frankfurt tritt am Donnerstag (ab 21.00 Uhr im LIVETICKER) zum Rückspiel in Barcelona im Camp Nou an. Das Hinspiel endete 1:1.