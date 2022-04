Formel 1: Verdeckter Nachtritt gegen Sebastian Vettel aus Italien?

Max Verstappen erlebt einen Fehlstart in die Saison . Der Weltmeister ist beim Grand Prix von Australien zum zweiten Mal im dritten Rennen aufgrund technischer Probleme ausgeschieden.

Dagegen wird Charles Leclerc nach seinem zweiten Saisonsieg teilweise hymnisch gefeiert, speziell in der Ferrari-Heimat Italien. „Der Pilot, der die Versprechen hält“ jubelte etwa La Stampa - was wie ein verdeckter Nachtritt auf den bei Ferrari weniger erfolgreichen Sebastian Vettel wirkte.

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: „Leclerc ist in Australien der fliegende Prinz. Jetzt blickt Ferrari nach Imola. Die Spannung vor dem Heimrennen könnte nach dem Triumph Leclercs in Australien nicht größer sein. Das ist kein Traum mehr.“

Corriere dello Sport: „Leclerc siegt in Melbourne und schafft Leere um sich. Ferrari ist einfach perfekt. Wir sind in eine neue Dimension gelangt, wir hatten lange von den Jahren Schumachers geträumt. Jetzt hat Ferrari wieder die richtige Kombination aus schnellem Boliden und starken Piloten. Das Beste steht noch vor uns.“

Tuttosport: „Karl der Große! Phänomenaler Leclerc in Australien. Dass der F1-75 sehr schnell und vielseitig ist, ist eine Tatsache. Doch nicht einmal das Ferrari-Team hätte mit einem derart großartigen Sieg gerechnet.“

Corriere della Sera: „Leclerc hat ein Auto, das so stark ist, dass es fast unwirklich scheint. Er schafft ein einsames Rennen.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

La Repubblica: „Der Schöne und das Biest: Leclerc siegt in Melbourne mit einem fantastischen Ferrari. In Melbourne ist der kleine Prinz Leclerc mit seinem wunderbaren Boliden ein König geworden.“

NIEDERLANDE

De Telegraaf: „Drei Rennen sind gefahren, und der Glaube an den erneuten Titelgewinn ist auf den Nullpunkt gesunken. Max Verstappen denkt bereits nicht mehr an den Gewinn der Weltmeisterschaft. Der größte Optimist wird sagen, dass noch 20 Rennen vor uns liegen, aber es ist utopisch zu glauben, dass Red Bull alle Probleme sofort lösen kann.“

ENGLAND

Guardian: „Gebieterisch und unerreichbar gewinnt Charles Leclerc den Grand Prix in Australien mit geradezu unbeschwerter Gelassenheit. Seine ruhige Zuversicht stand in klarem Kontrast zur dunklen Stimmung die bei Red Bull aufkommt. Max Verstappens Titelhoffnungen verschwanden erstmal in einer Rauchwolke, die aus seinem Auto aufstieg.“