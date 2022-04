GWD Minden: Torbrügge wird neuer Geschäftsführer

Nils Torbrügge wird neuer Geschäftsführer des Handball-Bundesligisten GWD Minden. Damit kehrt der 29-Jährige zum 1. Juli in leitender Funktion zum ostwestfälischen Traditionsverein zurück. Das teilte der Klub am Montag mit. "Mit meinen Kenntnissen aus der sportlichen und aktuellen beruflichen Tätigkeit gilt es ab Sommer, an das vorhandene Potenzial anzuknüpfen", betont der künftige GWD-Geschäftsführer.