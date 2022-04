FC Bayern: "Kimmich erfüllt Kernaufgabe nicht“ - Dietmar Hamann kritisiert Kimmich & Aufstellung

Hamann: Das darf ein Sechser nicht

Das Mittelfeld sei eine Problemzone, in der es „neben Kimmich nur mit Leon Goretzka als Partner funktionieren“ könne. Zudem dürfe ein Sechser in einem Spiel wie gegen Villarreal „nie im vordersten Drittel auftauchen. Liverpools Fabinho findest du dort nicht. Bei so vielen Offensivkräften brauchst du einen superdisziplinierten Mann in der Zentrale.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)