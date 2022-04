ESL Pro League Finale: FaZe dominiert das CS:GO-Jahr 2022 weiter

FaZe wiederholt Erfolg von Katowice

Das Finale begann überraschend auf Vertigo, die nach der Bannphase von FaZe im Pool blieb. Kompetitiv haben die Nordamerikaner in den letzten drei Monaten kein Match auf Vertigo bestritten, was sie jedoch nicht davon abhielt, mit 16-11 die Runde zu gewinnen. Gutes Teamplay war ihr Schlüssel zum Erfolg.

ENCE reagierte und stellte sich FaZe aggressiv entgegen. Auf Overpass erspielte sich ENCE einen komfortablen Vorsprung auf der CT-Side, doch FaZe schlug zurück, wodurch es in die erste und einzige Overtime des Finals ging. In dieser entscheidenden Phase war es Aleksander „hades“ Miskiewicz, der seinem Team die wichtigen Frags einbrachte. ENCE glich aus, 1:1.

Ab der dritten Map übernahm dann die Erfahrung und der damit zusammenhängende Umhang mit Druck das Spielgeschehen. FaZe, die in Person von Finn „karrigan“ Andersen einen der besten und erfahrensten CS:GO-Spieler als Leader haben, sorgte auf Mirage für die richtigen Calls in Hälfte eins. Was zur Halbzeitpause noch wie ein ausgeglichenes Match anmutete, schlug nun in Richtung Dominanz für die Nordamerikaner aus. Mit 16-9 ging die Runde an FaZe, die damit eine Map vor ihrem zweiten Turniergewinn des Jahres standen.