Anzeige

G2 Esports besiegt Rogue und krönt sich zum LEC Spring Split Champion 2022 G2 Esports feiert LEC-Meisterschaft

G2 Esports hat im großen Finale des LEC Spring Splits 2022 Rogue besiegt und sich zum nunmehr neunten Mal zum Champion gekrönt © G2 Esports / Riot Games

Florian Merz

Mit neuen Spielern hat es G2 Esports geschafft, einmal mehr die Krone Europas zu erringen und Rogue im Finale des LEC Spring Splits 2022 dominant mit 3:0 zu besiegen.

Einmal mehr hat G2 Esports die Krone Europas errungen und im Finale des LEC Spring Splits 2022 Rogue mit 3:0 abgefertigt. Zwölf Spiele in Folge blieb der LEC-Rekordmeister ungeschlagen und hatte nur zu Beginn der Playoffs gegenüber Fnatic das Nachsehen. Mit dem Sieg über Rogue ist die Organisation zum nunmehr neunten Mal Split-Champion geworden. Zum Vergleich, Rekordweltmeister T1 um Superstar Faker feierte vor wenigen Tagen ihre zehnte Split-Meisterschaft.

Anzeige

Vom Neuanfang zum Erfolg - G2 Esports

Für G2 Esports hätte es ein denkwürdiger Split werden können. Nachdem mit Rekkles, Wunder und Mikyx drei weltbekannte wie äußerst erfolgreiche Spieler das Team verlassen mussten, stand die Chefetage vor einer Mammutaufgabe: beinah die gesamte League-of-Legends-Abteilung musste vollständig neu besetzt werden, denn auch der Coaching Staff um Meistermacher Fabian „GrabbZ“ Lohmann hat die Organisation verlassen.

Sergen „Broken Blade“ Çelik kam als ehemaliger Schalke-Spieler zu G2, während mit Victor „Flakked“ Lirola und Raphaël „Targamas“ Crabbé zwei bislang lediglich in nationalen Ligen agierende Nachwuchstalente verpflichtet wurden. Am Ende sollte sich diese Umstrukturierung bezahlt machen.

Das Spring-Split-Finale der LEC 2022

In Partie eins agierten beide Teams lange auf Augenhöhe, jedoch zeichnete sich alsbald ab, dass G2 aufgrund der besseren Map Awareness dazu in der Lage ist, ihren Kontrollvorteil entsprechend auszuspielen. Nach und nach sicherte man sich die Drachen, gefolgt von der geliebt wie gehassten Drake Soul. Zwar schaffte es Rogue dank kluger Spielzüge einige Zeit gegenzusteuern, jedoch verhalf G2 am Ende ein starkes Baron-Play, um den Sack nach 33 Minuten zuzumachen. Auch die darauffolgenden Spiele zwei und drei sollten ähnlich dominant verlaufen.

Während Rogue in Match zwei zumindest bis Minute 26 mit einem knappen Goldunterschied G2 Paroli bot, war es kurz darauf ein verhängnisvoller Kampf um den Mountain Drake, der G2 Esports stark in Front brachte. Insbesondere Caps, der auf Corki zum richtigen Zeitpunkt dessen Jetpack zündete, sorgte in wenigen Augenblicken dafür, dass das gegnerische Team vollständig terminiert wurde. Wenige Minuten und ein Baron Buff später war auch hier in der 33. Minute Schicht im Schacht.

Im vermeintlich letzten Duell musste Rogue alles an Können aufbieten, wozu das Team imstande ist. Tatsächlich sollte der Partiebeginn zugunsten des Split-Ersten ausfallen. Nach vier Minuten standen vier Kills und ein Vermögensunterschied von knapp 1,6k Gold zu Buche. Kein schlechter Start, doch zeigte sich G2 im restlichen Verlauf wenig beeindruckt davon. Zwar hielt Rogue mit fortschreitender Spieldauer den Goldunterschied aufrecht, jedoch schaffte es G2 Esports immer wieder Akzente zu setzen und wichtige Objectives für sich zu sichern. Am Ende sollte auch hier einmal mehr ein Teamfight für die Initialzündung des späteren Triumphs ausschlaggebend sein.

Nächster Halt: Mid-Season Invitational 2022