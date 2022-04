FC Bayern: PK mit Nagelsmann und Neuer vor Villarreal im Liveticker

Der FC Bayern kämpft in der Champions League um den Einzug ins Halbfinale. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Dennoch räumte Nagelsmann ein, dass nicht alle Spieler derzeit ihren Peak hätten, „aber das ist im Laufe einer Saison auch normal“, so der Trainer.

+++ PK ist beendet +++

+++ Nagelsmann über Sané +++

„Wir haben kurz über Samstag gesprochen. Das ist nicht dramatisch. Er ist ein Spieler, der eigentlich immer gut drauf ist. Er trägt es manchmal nicht so nach außen. Aber ich habe ihn selten schlecht gelaunt gesehen.“

+++ Nagelsmann zur Aufstellung +++

„Die Aufstellung steht. Ich freue mich für Sabitzer, dass er gegen Augsburg gut gespielt hat. Aber es ist wichtig in solchen Spielen, auf Spieler zu setzen, die mehr Bayern-Identität haben, weil sie schon länger da sind.“

+++ Nagelsmann zum Personal +++

„Niki ist krank, er fehlt noch vier Tage. Er hat Influenza A. Das ist bitter für uns und für ihn. Er wird uns nicht zur Verfügung stehen. Gleiches gilt für Tolisso, für Choupo und für Bouna. Sonst sind alle an Bord, wenn über Nacht nichts passiert.“

+++ Nagelsmann über Gespräche mit den Spielern +++

+++ Nagelsmann: „Nicht jeder hat seinen Peak“ +++

„Jeder muss die Verantwortung übernehmen und lieber zu viel sprechen als zu wenig. Mich stimmt zuversichtlich, dass wir in Villarreal ein schlechtes Spiel und Villarreal mit ihr bestes Spiel gemacht hat. Es geht um viel, deshalb müssen wir auch viel investieren. Nicht jeder von uns hat seinen Peak aktuell, aber das ist im Laufe einer Saison auch normal. Wir sollten ein paar deutsche Tugenden als Bayern München ins Spiel reinbringen, das ist nicht verkehrt.“

+++ Nagelsmann: „Sollten wir bestrafen“ +++

„Wir müssen unsere komplette Intensität des Spiels hochschrauben. Fußball ist intensiv, vor allem im Anlaufen. Villarreal hat die Qualität, sich aus Pressingsituationen - gerade mit Diagonalbällen - zu befreien. Wir haben viele Fehler gemacht im Hinspiel. Villarreal hat einen gemacht, dass sie uns am Leben gelassen haben - und das sollten wir bestrafen.“

+++ Nagelsmann über Druck +++

„Wir hatten dieses Jahr schon paar Spiele und da haben wir immer geliefert. Wir wollen morgen erneut liefern. Es ist auch menschlich, dass man nach so vielen Titel auch ein besonderer Druck manchmal nötig ist. Unter hohem Druck entstehen ja bekanntlich Diamanten. Hoffentlich wird es morgen eine glänzende Leistung.“

+++ Nagelsmann ist da +++

+++ Neuer über die Kommunikation in der Defensive +++

+++ Neuer über eine angebliche Bayern-Krise +++

„Wir haben jetzt ein Spiel in Villarreal verloren, Juventus ist gegen sie ausgeschieden. Wir müssen jetzt weiterkommen, dann redet jeder wieder gut über uns.“

+++ Neuer: „Haben keine Führungskrise“ +++

„Das sehe ich nicht so. Wir haben viele erfahrene Spieler, die schon über Jahre ihre Leistungen zeigen. Wir haben keine Führungskrise, das steht nicht zur Debatte. Wir überlegen uns immer, was wir besser machen können.“

+++ Neuer über Sané +++

„Leroy braucht nicht viel. Er hat international schon seine Klasse gezeigt. Das man nach so einem Spiel wie Augsburg mal unzufrieden ist, ist normal. Es gibt immer Höhen und Tiefen in einer Karriere. Wir freuen uns jetzt auf das Rückspiel und wollen uns von der besten Seite zeigen.“

+++ Neuer über Villarreal +++

„Villarreal ist eine Mannschaft die gut kontern kann und sie sind sehr heimstark. Aber sie müssen erstmal hier in die Allianz Arena kommen.“

+++ Neuer über Nagelsmann +++

+++ Neuer mit Ansage +++

„Mit uns ist nicht zu spaßen. Wir sind froh, dass wir nur 0:1 in Villarreal verloren haben. Wir haben uns mehr über unsere Leistung geärgert. Aber es ist die beste Niederlage, die uns passieren konnte, weil wir nur 0:1 verloren haben. Das wollen wir für das Rückspiel nutzen.“

+++ Die PK beginnt +++

+++ Offensiv-Probleme beim FCB +++

Der FC Bayern muss die 0:1-Pleite aus dem Hinspiel drehen. Am Samstag setzte sich der deutsche Rekordmeister in der Bundesliga mit 1:0 gegen den FC Augsburg durch. Doch vor allem in der Offensive hakte es beim FCB. Insbesondere der Formabfall von Serge Gnabry und Leroy Sané bleibt rätselhaft.