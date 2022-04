Serie A: José Mourinho wird wüst attackiert - Gegner werfen Roma-Trainer Respektlosigkeit vor

Mourinho attackiert Journalisten: "Sie sch**** sich in die Hose"

Schwere Vorwürfe gegen José Mourinho: Der Trainer der AS Rom sieht sich nach dem knappen Sieg seines Teams gegen US Salernitana mit unschönen Anschuldigungen konfrontiert.

Ausgesprochen wurden sie nach dem 2:1-Erfolg am Sonntag von Walter Sabatini, dem Sportdirektor des Gegners. Offenbar war es zuvor zu einer verbalen Auseinandersetzung am Spielfeldrand gekommen. Was der Auslöser war, wurde zunächst nicht bekannt. (DATEN: Die Tabelle der Serie A)