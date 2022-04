IndyCar: Newgarden gewinnt auch in Long Beach

Newgarden (vorne) sichert sich den Sieg in Long Beach © AFP/GETTY IMAGES/SID/JAMIE SQUIRE

Der 31-Jährige vom traditionsreichen Penske-Team gewann am Sonntagabend einen turbulenten Grand Prix in Long Beach, in der Schlussphase sorgten zwei Unfälle für Safety-Car-Phasen. Newgarden lieferte sich lange ein enges Duell mit dem früheren Formel-1-Piloten Romain Grosjean (Andretti) aus Frankreich, verteidigte seine Führung aber bis zuletzt erfolgreich.