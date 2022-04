Formel 1: Auch das noch! Aston-Martin-Safety-Car wird zum Gespött

Leclerc siegt in Melbourne - Weltmeister fällt aus

In der Formel 1 wechseln sich ein Mercedes-AMG und ein Aston Martin Vantage als Safety-Cars ab. Der Vantage steht nach dem GP Australien in der Kritik.

Als sei das nicht alles schon schlimm genug, wird die britische Traditionsmarke nun sogar für die wenigen Runden kritisiert, in denen ein grüner Renner ganz vorne lag: in der Safety-Car-Phase.

F1-Stars finden Aston Martin als Safety-Car zu langsam

Am Wochenende in Melbourne war wieder der Aston Martin als Sicherheitsfahrzeug am Zug, eine spezielle Variante des Aston Martin Vantage, dessen 4,0-Liter-V8-Turbomotor es auf 510 PS bei 6000 Umdrehungen pro Minute bringt.