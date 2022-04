Anzeige

WM-Quali: DHB-Team mit Reichmann und Drux gegen die Färöer WM-Quali: Duo wird nachnominiert

Last-Second-Wahnsinn! DHB-Team jubelt mit Sirene

SID

Deutschlands Handballer treten bei den entscheidenden WM-Play-offs in dieser Woche gegen die Färöer in veränderter Formation an.

Für die verletzten Timo Kastening und Sebastian Heymann nominierte Bundestrainer Alfred Gislason Tobias Reichmann (MT Melsungen) und Paul Drux (Füchse Berlin) nach. Der ebenfalls kurzfristig fehlende Linkshänder Fabian Wiede wird zunächst nicht ersetzt.

Zum Hinspiel tritt das DHB-Team um Kapitän Johannes Golla am Mittwoch (18.15 Uhr live im TV auf SPORT1) in Kiel an, die Entscheidung fällt am Samstag (20.00 Uhr) in Torshavn. Nur der Sieger qualifiziert sich für die nächste Weltmeisterschaft (10. bis 28. Januar 2023) in Polen und Schweden.

Das aktuelle Aufgebot der deutschen Handball-Nationalmannschaft:

Tor: Till Klimpke (HSG Wetzlar), Andreas Wolff (Vive Kielce)