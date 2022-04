Ins Roster der Raiders: Johnsons neues Football-Abenteuer

Jakob Johnson will um seinen Kaderplatz kämpfen © AFP/GETTY IMAGES/SID/BRYAN M. BENNETT

Der deutsche Football-Profi Jakob Johnson gibt sich nach seinem Wechsel zum NFL-Titelkandidaten Las Vegas Raiders betont zurückhaltend. "Mein Ziel ist dasselbe wie jedes Jahr: Es in den Kader zu schaffen, einen Weg zu finden, um dem Team zu helfen, und besser zu werden", sagte der Fullback am Sonntag bei einem Trainingscamp in seiner Heimat Stuttgart.