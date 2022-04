NBA: Hartenstein und Theis siegen vor Play-off-Start

Gut in Form: Isaiah Hartenstein. © AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/HARRY HOW

Isaiah Hartenstein und die Los Angeles Clippers zeigen sich kurz vor Beginn der Play-offs in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA weiter in bestechender Form. Im abschließenden Spiel der regulären Saison gewann das Team mit dem deutschen Nationalspieler gegen Oklahoma City Thunder deutlich mit 138:88 und feierte den fünften Sieg in Folge.