Sandro Wagner sieht Kopfproblem bei Bayern - Nagelsmann-Plan nicht richtig umgesetzt

Vor dem neuerlichen Aufeinandertreffen mit dem FC Villarreal wachsen bei Experten und Fans ob der zuletzt schwachen Auftritte die Sorgen. Aber nicht bei allen. Einer, der immer an den FCB und seine Qualitäten glaubt, ist Sandro Wagner.

Bayern werde nach dem 0:1 in Spanien „weiterkommen, zu 100 Prozent. Es kann sogar eine ganz klare Nummer für sie werden“, sagte der ehemalige Nationalspieler, der lange selbst für die Münchner die Schuhe schnürte.

Aber natürlich ist auch an Wagner, der mittlerweile als Trainer der SpVgg Unterhaching sowie als DAZN-Experte arbeitet, nicht vorbeigegangen, dass das Hinspiel eine klare Nummer war.

Wurde der Nagelsmann-Plan nicht richtig umgesetzt?

„Normal hätten sie – bei den vielen großen Chancen für die Spanier – mit 0:3 oder 0:4 nach Hause fahren müssen. Dann wären sie nicht mehr zurückgekommen in der zweiten Partie“, erklärte Wagner. Aber: „So wie das Spiel lief, heißt für mich der Gewinner des Hinspiels FC Bayern, weil jetzt eine Superchance besteht.“ Bayern werde extrem Druck aufbauen, wie schon zuletzt beim 7:1 gegen RB Salzburg.

Das Problem im Hinspiel? „Die Haltung, was die Intensität in den Zweikämpfen angeht, fehlte." Und weiter: „Der Plan mit Ball war gut, wurde aber nicht so umgesetzt, wie der Trainer es wollte."