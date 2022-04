Anzeige

Wrestling-Legende Shinjiro Otani: Lähmungs-Angst nach schlimmem Ringunfall Lähmungs-Angst um Wrestling-Legende

Shinjiro Otani (o.) bestritt 1995 bei WCW ein Match gegen Eddie Guerrero © WWE Network

Martin Hoffmann

Große Sorge um einen Japan-Star, der auch für den früheren WWE-Rivalen Geschichte schrieb: Shinjiro Otani hat sich bei einem Titelkampf folgenschwer verletzt.

Die Wrestling-Welt bangt um die Gesundheit einer ihrer größten lebenden Legenden.

Bei einer Show der japanischen Liga Zero-One hat sich deren Präsident und noch aktiver Altstar Shinjiro Otani offenbar schwer verletzt. (NEWS: Alle Neuigkeiten zum Wrestling bei WWE, AEW und Co.)

Anzeige

Der 49 Jahre alte Otani - in den Neunzigern aktiv bei der Top-Liga NJPW und auch beim damaligen WWE-Rivalen WCW - blieb in einem Match gegen World Champion Takashi Sugiura in der Sumo Hall in Tokio nach einer missglückten Aktion regungslos liegen. Otani wurde in einen Krankenhaus gebracht und die Show abgebrochen.

Otani hatte einen German Suplex in die Ringecke kassiert, einen Wurf, der auf den Kopf-, Nacken- und Rückenbereich geht. Japanischen Medienberichten zufolge war Otani ansprechbar, konnte aber Arme und Beine nicht bewegen. Ringrichter Katsumi Sasazaki teilte dem Traditionsmedium Tokyo Sports mit, dass Otani hätte sehen und hören können, aber bewegungslos gewesen wäre und seine Hände nicht hätte fühlen können.

Via Social Media nahmen auch zahlreiche US-Stars wie AEW-Neuzugang Samoa Joe Anteil, Otani genießt in der Szene höchste Anerkennung. Der bekannte Journalist Dave Meltzer nennt Otani „einen der am meisten unterschätzen, großen Wrestler dieser Generation“.

Shinjiro Otani schrieb auch für WWE-Rivale WCW Geschichte

Der aus Yamaguchi City stammende Otani war zwischen 1992 und 2001 einer der herausragenden Junior Heavyweights bei NJPW, stand im Ring mit Größen wie Jushin Thunder Liger, El Samurai, Koji Kanemoto oder Yuji Nagata, der zu derselben Generation aufstrebender „Young Lions“ gehört hatte.

Geschichte schrieb Otani auch als erster Träger des in der US-Szene damals wegweisenden Cruiserweight-Titels von WCW, bevor dieser dort ins Zentrum rückte: Otani gewann bei der Partnerliga NJPW ein Turnierfinale gegen „Wild Pegasus“ Chris Benoit - später World Champion bei WWE und als Doppelmörder von Frau Nancy und Sohn Daniel zu trauriger Berühmtheit gekommen. Otani verlor den Titel an Dean Malenko, der ihn dann in den USA etablierte.

Anzeige

Sein einziges WCW-Gastspiel in den USA gab Otani Ende 1995 beim WCW-Jahreshöhepunkt Starrcade. Er besiegte Benoits und Malenkos tragisch früh verstorbenen Weggefährten Eddie Guerrero in einem technisch exzellenten Match. Das Duell war Teil eines als USA-Japan-Clash inszenierten „World Cup of Wrestling“, an dem unter anderem auch Liger, Benoit, „Macho Man“ Randy Savage, Lex Luger, Sting und der deutsche Star Alex Wright teilgenommen hatten.

Folgen Sie den SPORT1-Wrestlingexperten Martin Hoffmann (@Wrestlerzaehler) und Marcus Hinselmann (@heelturnmarcus) auf Twitter

Otani hielt auch den zwischenzeitlich bei NJPW verorteten Light Heavyweight Title von WWE.

Bis zuletzt in hoher Frequenz im Ring

Im Jahr 2001 verließ Otani NJPW und gründete zusammen mit Ikone Shinya Hashimoto die Liga Zero-One. Nachdem Topstar Hashimoto 2004 ebenfalls traurig früh verstarb, rückte Otani ins Zentrum der selbst kreierten Liga.

Otani stand bis zuletzt in recht hoher Frequenz im Ring, er bestritt in den vergangenen beiden Jahren je rund 50 Matches.

Dass Wrestling-Stars auch im fortgeschrittenen Alter weiter antreten, ist in Japan noch üblicher als in den USA, es gab schon mehrere Fälle, in denen dies durch die Kombination von Vorschädigungen und der immer vorhandenen Unfallgefahr im Ring verhängnisvoll endete. In trauriger Erinnerung sind vor allem der tödliche Ringunfall von Superstar Mitsuharu Misawa 2009 und die Lähmung von Yoshihiro Takayama - berühmt auch für seinen ultra-brutalen MMA-Fight gegen Don Frye - im Jahr 2017.

Wissenswertes zum Thema Wrestling: