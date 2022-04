FC Bayern: Leroy Sané und Serge Gnabry vor Rückspiel gegen Villarreal in der Formkrise

Weder beim 0:1 im Viertelfinal-Hinspiel bei Villarreal noch am Samstag gegen den FC Augsburg (1:0) ein Schuss auf den gegnerischen Kasten, lediglich ein Tor in den vergangenen zwei Pflichtspielen – die Produktivität der Offensive des FC Bayern ließ zuletzt deutlich zu wünschen übrig.

Nagelsmann über Sanés Leistungsabfall: „Weiß nicht, warum“

Möglicherweise hat der FCB-Coach den Leistungsabfall seines Schützlings teilweise selbst zu verantworten: In der Hinrunde, in der Sané zu großen Teilen begeisternd aufspielte, ließ ihn Nagelsmann zumeist noch auf der linken Seite wirbeln.

Gnabry sieht sich hinter den Spitzen

Da erklärte es Nagelsmann auf der Pressekonferenz vor dem Augsburg-Spiel so: „Wenn man auf jeden Bolzplatz der Republik geht und die Kinder fragt, welche Position sie am liebsten spielen oder welche Nummer sie am liebsten haben würden, dann ist es immer die Nummer 10, am besten hinter den Spitzen.“