Formel 1: Norbert Haug sieht Generationenwechsel in der Formel 1

Generationswechsel in der Formel1: "Kennen sich alle schon seit Jahrzehnten"

In der diesjährigen Formel-1-Saison hat Lewis Hamilton nicht viel mit den Rennsiegen zu tun. Für Norbert Haug kommt das nicht überraschend. Vielmehr sieht er eine Zeitenwende.

Erleben wir eine Zeitenwende in der Formel 1?

Der Ferrari-Pilot und dessen Red-Bull-Konkurrent schätzen sich neben der Strecke und zeigen daher ein ganz anderes Bild, als man es in den letzten Jahren von dem Duell zwischen Lewis Hamilton und Verstappen gewohnt war. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)

Norbert Haug: Hamilton kann dagegen nicht ankommen

Auch Lucas Auer, DTM-Pilot bei AMG-Mercedes, zeigte sich über das innige Verhältnis der beiden erfreut. Allerdings sei er gespannt, „wie lange es noch so happy zwischen den beiden ist“, wenn das Titelduell in die heiße Phase geht.

Dass Leclerc und Verstappen die größten Favoriten auf die WM-Krone sind, davon ist Haug - trotz des verpatzten Saisonstarts des Niederländers - überzeugt. Es sei zwar ärgerlich für Red Bull, dass man bereits 36 Punkte verschenkt habe, aber „das heißt nicht, dass sie die Kurve nicht kriegen. Die F1 hat genug Verrücktheiten.“ Zudem habe Red Bull in der Vergangenheit bewiesen, dass sie das Lösen von Problemen beherrschen. (BERICHT: Alarmstufe Rot nach Verstappen-Debakel)

Red Bull mit Wettlauf gegen die Zeit

Daher wolle der Baden-Württemberger nicht ausschließen, dass Verstappen schon beim nächsten Rennen zurückschlagen könne. Damit würde man Ferrari ausgerechnet beim Heimrennen in Imola (Das komplette Rennwochenende im SPORT1 -Liveticker) die Suppe versalzen. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)

Allerdings machen es die Italiener der Konkurrenz nicht leicht. „Das sieht nach Dominanz aus“, beschrieb er die Performance der Scuderia in den ersten Rennen. Zudem habe Red Bull nicht nur das Problem mit der Zuverlässigkeit des Autos, sondern schien man in Australien auch in Sachen Speed hinterherzuhinken.