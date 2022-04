FC Bayern: Stefan Effenberg schließt Abgang von Lewandowski nicht mehr aus | SPORT1-Kolumne

Stefan Effenberg nimmt in seiner SPORT1-Kolumne den FC Bayern vor dem CL-Rückspiel gegen Villarreal in die Pflicht. Im Vertragspoker mit Robert Lewandowski schwant dem SPORT1-Experten etwas.

was waren das für Szenen nach dem 1:4 von Hertha BSC im Stadtderby gegen Union Berlin , als es nach Abpfiff eine verbale Auseinandersetzung zwischen Anhängern und Spielern gab, einige Hertha-Profis wirklich der Fan-Forderung nachkamen und ihre Trikots auszogen und zu Boden legten. (BERICHT: Fan-Demütigung für Hertha)

Was den Fans klar sein sollte: Es geht doch nur zusammen, alles andere ist kontraproduktiv. Ein positives Zeichen wäre nun, wenn die Fans sich positiv zusammentun und ihre Mannschaft unterstützen, wenn sie damit signalisieren für die letzten Spiele: Wir stehen zu Euch.

Hertha BSC? „Hätte Trikot bestimmt nicht abgelegt“

Ein 18 Jahre alter Spieler geht nach so einem Erlebnis nach Hause und schläft doch die ganze Nacht nicht.

FC Bayern muss nun liefern gegen Villarreal

Alles, was sie falsch gemacht haben, das dürfen sich die Bayern nicht noch mal erlauben. Jetzt müssen sie ins Halbfinale.

Trainer Julian Nagelsmann ist fürs Taktische zuständig, aber die Führungsspieler wie Lewandowski, Kimmich und Goretzka sind in der Pflicht – die müssen sich nun zeigen. Du musst sie nun bei der Ehre packen.

Im DFB-Pokal sind die Bayern schon den eigenen Ansprüchen nicht gerecht geworden, in der Champions League muss es eben immer das Halbfinale sein.

Wenn du das nicht packst, dann ist es einfach enttäuschend - selbst wenn du hinterher Deutscher Meister wirst, was immer der ehrlichste Titel ist.

Vertragsverlängerung: Was macht Robert Lewandowski?

Aber: Man muss da unterscheiden, was man fordert und was man sieht. Das muss rein leistungstechnisch ja in Zusammenhang stehen, und da gibt es derzeit Diskrepanzen - das dürfte Bayerns Bosse ins Grübeln bringen.