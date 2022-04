Bundesliga: RB Leipzig – TSG 1899 Hoffenheim, 3:0 (3:0)

RB Leipzig erreichte einen deutlichen 3:0-Erfolg gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: RB wurde der Favoritenrolle gerecht. Im Hinspiel hatte die TSG einen 2:0-Sieg für sich reklamiert.

Leipzig erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Christopher Nkunku traf in der vierten Minute zur frühen Führung, nach einer Vorlage von Dominik Szoboszlai. Hoffenheim geriet deutlicher in Rückstand, als Marcel Halstenberg nach Vorlage von Konrad Laimer auf 2:0 für RB Leipzig erhöhte (19.). Die TSG 1899 Hoffenheim wurde deutlich abgehängt, als Szoboszlai nach Vorarbeit von Nkunku auf 3:0 für RB erhöhte (43.). Zur Halbzeit blickte Leipzig auf einen klaren Vorsprung gegen einen Gegner, den man deutlich beherrschte. Der Schiedsrichter beendete das Spiel, nachdem die zweite Hälfte gemessen an den Toren nicht mit dem ersten Spielabschnitt mitgehalten hatte. Es blieb folglich beim souveränen 3:0, das die Heimmannschaft bereits vor der Pause unter Dach und Fach brachte.