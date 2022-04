Kritik an App und Influencern: Eintracht-Fans setzen Statement

Krösche voller Vorfreude: "In Barcelona noch alle Möglichkeiten auf das Halbfinale"

Kritik von Eintracht-Anhang an Ticketing-System und App

Doch dabei kommt es zu diversen Problemen. In der vollbesetzten Arena ist das Internet teilweise instabil und somit die Nutzung von „Mainaqila“ nicht möglich. Vor den Toren haben Fans Schwierigkeiten beim Einlass, weil der digitale Scan nicht immer reibungslos verläuft. Dadurch bilden sich lange Schlangen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Die App hat natürlich auch große Vorteile. Tickets können zügig und problemlos an andere Anhänger weitergegeben werden. Vorstandssprecher Axel Hellmann weiß um die Wichtigkeit dieses digitalen Schritts.

Fans ärgern sich auch über Influencer im Stadion

Ebenfalls ein Thema beim Anhang: „Fußball findet offline statt! Kurve rein – Influencer raus“. Videos auf Instagram, TikTok oder Facebook, die nicht das Spielgeschehen abbilden, nerven die Anhängerschaft - zumal einige „Influencer“ leichter an Tickets kommen, während anderen Fans diese Möglichkeit genommen wird.

Es ist ein schmaler Grat in Zeiten, in denen Momente durch einen Klick jederzeit geteilt und festgehalten werden können. Doch wie viel ist richtig im Fußball-Stadion? An dieser Diskussion scheiden sich die Geister. Die Eintracht-Kurve jedenfalls hat ihre Einstellung deutlich gemacht.