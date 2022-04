Shorttrack-WM: Seidel Sechste über 1000 m

Anna Seidel am Ende der WM auf Rang sechs © AFP/SID/MLADEN ANTONOV

Die 24 Jahre alte Dresdnerin erreichte über 1000 und 1500 m jeweils das B-Finale. In der Endabrechnung reichte es für Seidel am Sonntag zu den Plätzen sechs und zehn.

Den B-Lauf über die 1000 m gewann Seidel dabei. Über 1500 m, wo acht statt fünf Läuferinnen in den Finals an den Start gingen, war sie zuvor auf Rang zwei gekommen. Die Vize-Europameisterin über die längere Distanz hatte am Samstag im Halbfinale als Dritte ihres Rennens die Medaillenentscheidung knapp verpasst, zu Platz zwei fehlten der Dresdnerin 108 Tausendstelsekunden, zu Platz eins keine zwei Zehntel.