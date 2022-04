Anzeige

Darts: Nathan Aspinall mit emotionalem Sieg - Gabriel Clemens verpasst Finale Aspinall beendet lange Durststrecke

Jetzt auch Wade! Alle 9-Darter der WM-Geschichte

SPORT1

Bei der Players Championship 13 in Barnsley beendet Nathan Aspinall ein zweijähriges Tief. Gabriel Clemens schrammt am Finale vorbei.

Emotion pur bei Nathan Aspinall!

Der Engländer triumphiert bei der Players Championship 13 im Metrodome in Barnsley. Im Finale besiegte er Matthew Campbell mit 8:6 und machte damit seinen ersten Turniersieg seit fast zwei Jahren perfekt. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

Anzeige

„Ich bin so aufgewühlt, ich habe ein schreckliches halbes Jahr hinter mir, in dem so viel passiert ist“, wurde er nach dem Triumph emotional und erzählte von seinen Ängsten: „Noch vor ein paar Wochen habe ich mich gefragt, ob ich jemals wieder auf demselben Niveau spielen würde.“

“Checkout - Der Darts-Podcast powered by SPORT1” - bei SPORT1, Spotify, Apple Podcast und überall, wo es Podcasts gibt

Der Grund für diese Angst ist eine Handgelenksverletzung, weswegen „The Asp“ nur unter erheblichen Schmerzen werfen kann. Sogar zu einer Auszeit sah sich der 30-Jährige gezwungen.

Nathan Aspinall wird emotional

Zwar habe er nun immer noch Probleme und es wird vielleicht noch 12 bis 18 Monate bis zur endgültigen Heilung dauern. Aber er habe mittlerweile die erlösende Nachricht bekommen, dass „ich vielleicht nicht operiert werden muss. Ich bekomme jeweils am Dienstag eine Injektion pro Woche und das sollte helfen.“

Zudem sei dieser Erfolg ein wichtiger Schritt für seine Psyche. „Es ist zwei Jahre her, dass ich ein Turnier gewonnen habe, und man beginnt an sich selbst zu zweifeln, ob man zu den großen Jungs gehört.“ Aber nun sei er wieder klar im Kopf und wolle daran arbeiten, dass er wieder dahinkomme, wo er nach eigenem Selbstverständnis hingehöre - in die Premier League. (PDC Order of Merit: Aktuelle Weltrangliste im Darts)

Gabriel Clemens spielt ein starkes Turnier

Neben Aspinall zeigte sich auch Gabriel Clemens von seiner besten Seite in Barnsley. Der German Giant scheiterte erst im Halbfinale an Campbell (2:7).

Anzeige

Bereits zum Auftakt lieferte er sich einen Krimi mit Glen Durrant, ehe er sich schlussendlich mit 6:5 durchsetzte. Danach flog er mit Siegen über Steve Beaton (6:3), Damon Heta (6:4) und John Henderson (6:2) durch die Veranstaltung.

Das nächste Event der Darts Players Championship findet am 10. Mai in der Robin Park Arena in Wigan statt.