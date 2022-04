Tennis: Familien-Streit bei Agassi geht weiter - Schwester droht Andre mit dem Tod!

Steffi Graf - ein Weltstar made in Germany

Es knallt wieder gewaltig in der Agassi-Familie - zumindest, wenn man sich das Instagram-Profil von Rita Agassi anschaut.

Die Schwester des legendären Tennis-Spielers Andre Agassi postete dort in den vergangenen Tagen verstörende Bilder mit bizarren Texten.

Dabei drohte die 60-Jährigen ihren beiden Brüdern Philip und Andre. „Das Verhalten, das ihr von unserem Vater gelernt haben, wie ihr mich in den Selbstmord treiben und verrückt machen könnt, wird jetzt nicht mehr funktionieren. Ich bin nüchtern und weiß, was ihr seid. Eure Handlungen sind illegal“, schrieb sie.

Anmerkung der Redaktion: Wenn Sie sich selbst von Depressionen und Suizidgedanken betroffen fühlen, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge ( http://www.telefonseelsorge.de ). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie Hilfe von Beratern, die schon in zahlreichen Fällen Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen konnten.

Doch das ist nicht längst nicht alles, was Rita Agassi auf ihrem Account verbreitet hat. So postete sie: „Ich bereue den Tag, an dem ich dich nicht getötet habe, Philly.“