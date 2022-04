Bundesliga: SC Freiburg gewinnt dank Petersen bei Eintracht Frankfurt

Hamann-Kritik an FC Bayern: „Ist bodenlos“

Eintracht Frankfurt verpatzt gegen Freiburg die Generalprobe für das Rückspiel in Barcelona. SC-Joker Nils Petersen erzielt den entscheidenden Treffer.

Der SC Freiburg hat sich am 29. Spieltag der Bundesliga mit 2:1 bei Eintracht Frankfurt durchgesetzt. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Im Viertelfinal-Rückspiel der Europa League muss sich die Eintracht beim haushohen Favoriten Barcelona am Donnerstag (21.00 Uhr) gewaltig steigern. Die Frankfurter knüpften kaum an den starken ersten Auftritt gegen Barca an (1:1) und kamen durch Filip Kostic (54.) nur zum zwischenzeitlichen Ausgleich.