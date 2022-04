Anzeige

Premier League: Kein Sieger im England-Kracher zwischen Manchester City und dem FC Liverpool Mitreißender England-Kracher! So reagiert Klopp

Klopp: "Wenn du die Liga nicht gewinnst, ist es eine Enttäuschung"

SPORT1

Manchester City und der FC Liverpool liefern sich im Topspiel ein spektakuläres Duell. Durch die Punkteteilung ist der Meisterkampf noch nicht entschieden.

Das Meisterrennen in England bleibt weiter komplett offen.

Manchester City und der FC Liverpool haben sich in einem mitreißenden Topspiel mit 2:2 (2:1) getrennt.(DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)

Anzeige

Der England-Kracher bot das erhoffte Spektakel. City dominierte die erste Hälfte, Liverpool schlug in Halbzeit gnadenlos zurück. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)

Das Team von Pep Guardiola, der überraschend auf Ilkay Gündogan verzichtete, ging durch De Bruyne und Jesus zweimal in Führung. Liverpool schlug durch Jota und Mané jeweils zurück.

Die Skyblues erzielte noch den vermeintlichen 3:2-Siegtreffer - doch Raheem Sterling stand Millimeter im Abseits und so wurde das Tor vom VAR kassiert.

City-Keeper Ederson leistet sich im temporeichen Top-Spiel fast einen folgenschweren und gleichzeitig skurrilen Patzer, als er fast mit dem Ball ins eigene Tor lief.

Klopp: Spiel war „wie ein Schwergewichtsboxkampf“

Durch die Punkteteilung bleibt Manchester City in der Tabelle weiter hauchdünn mit einem Punkt vor dem FC Liverpool. (DATEN: Die Tabelle der Premier League)

Liverpools Trainer Jürgen Klopp zeigte sich nach dem Spiel zufrieden. „Es war ein super Spiel und mit dem Endergebnis müssen wir jetzt leben und können auch damit leben“, sagte Klopp bei Sky.

Sein Team hätte sicher in einigen Situationen besser spielen können, aber in den meisten Momenten habe man sehr gut agiert.

Anzeige

Insgesamt sei das Spiel ein wenig „wie ein Schwergewichtsboxkampf“ gewesen. Bei jeder kleinen Unachtsamkeit hätte der entschiedene Treffer passieren können. „Die Intensität des Spiels war verrückt. Es hat wirklich viel Spaß gemacht.“

Obwohl man den Sprung an die Tabellenspitze verpasste, glaubt Klopp weiter an den Titel. „Beide Teams haben jetzt noch sieben Spiele und wir werden sicher nicht aufhören sie zu jagen. Wir werden sehen wer am Ende den besseren Endspurt hat.“

De Bruyne hadert mit Chancenverwertung

Die über weite Strecken des Spiels überlegenden Gastgeber aus Manchester verpassten durch die Punktteilung eine vermeintliche Vorentscheidung im Meisterrennen.

Mittelfeldstar Kevin De Bruyne haderte nach dem Spiel gerade mit der Chancenverwertung seines Teams. „Wir haben das Spiel dominiert, haben aber nicht genug Tore gemacht. Wir hätten mehr Tore machen müssen, das ist das einzige“, sagte der Belgier bei Sky.

Mit der Leistung seines Teams war er aber sehr zufrieden: „Wir haben heute sehr gut gespielt. Wir hätten den Sieg verdient gehabt.“

City geht früh in Führung

Manchester City machte von Beginn an Druck und hatte schon nach fünf Minuten die ersten Großchance – Sterling tauchte plötzlich frei vor Allison auf, der überragend parierte (5.).

Eine Minute später dann aber doch die City-Führung. Kevin De Bruyne fasste sich aus knapp 20 Metern ein Herz und traf sehenswert zum 1:0 (6.).

Liverpool zeigte sich vom Rückstand aber wenig geschockt und kam schnell zum Ausgleich.

Anzeige

Robertson brachte einen Ball aus dem Halbfeld an den langen Pfosten zu Alexander-Arnold, der direkt in den Rückraum zu Jota ablegte. Der Portugiese blieb cool und verwandelte in die linke untere Ecke zum 1:1 (13.).

Klopp: „Alisson hat unseren Ar*** gerettet“

Das Spiel blieb in der Folge temporeich. City kam immer wieder mit langen Bällen hinter die Abwehrreihe der Reds, die mehrmals gerade noch so in höchster Not klären konnten.

Gerade auf den überragenden Schlussmann Alisson konnten sich die Reds verlassen.

Der Brasilianer verhinderte mit guten Paraden die City-Führung.

„Alisson hat unseren Ar*** gerettet“, stellte Cheftrainer Jürgen Klopp nach dem Abpfiff bei Sky fest.

Ederson fast mit Slap-Stick-Eigentor

Mitten in die City Drangphase, dann fast die Slap-Stick-Führung für Liverpool. Citys Torhüter Ederson lief von Jota unter Druck gesetzt fast ins eigene Tor (23.).

An der Spielanlage änderte sich wenig. City dominierte und war mit tiefen Bällen immer wieder gefährlich.

Einer dieser Bälle führte dann auch zur erneuten Führung für die Citizens. Cancelo schickte den Ball hinter die Kette, wo Gabriel Jesus eingelaufen war und zum verdienten 2:1 traf (36.).

Anzeige

Guardiola bald Nationaltrainer?

Mit der hoch verdienten Führung für die Gastgeber ging es dann in die Pause.

Liverpool gleicht nach 45 Sekunden aus

Die Gäste aus Liverpool kamen wie die Feuerwehr aus der Pause. Schon nach 45 Sekunden gelang der überraschende Ausgleich.

Salah fand Mané mit einem Traumpass in der Spitze – Der Senegalese blieb vor Ederson cool und traf zum 2:2 (46.).

Durch den erneuten Ausgleich wurde das Spiel deutlich offener. In einem unglaublich temporeichen Spiel versuchten beide Teams in Führung zu gehen.

Millimeter-Abseitsstellung verhindert City-Sieg

Diese erzielte der Gastgeber aus Manchester dann auch vermeintlich. Sterling tauchte nach einem tollen Pass von De Bruyne frei vor Alisson auf und blieb cool. Aber: Sterling war Millimeter im Abseits, weshalb der Treffer vom VAR kassiert wurde (63.).

"Damit würde Klopp aus dem Schatten von Guardiola treten"

Bis in die Nachspielzeit belauerten sich beide Teams. Man konnte beiden Teams anmerken, wie wichtig das Spiel ist.

Anzeige

In der Nachspielzeit dann fast noch der Lucky-Punch. Mahrez tauchte alleine vor Alisson auf, doch Matip fälschten den Schuss im letzten Moment noch über das Tor ab (90.+3).