Streich nimmt Nagelsmann-Entschuldigung an

Frankfurt am Main (SID) - Trainer Christian Streich vom Fußball-Bundesligisten SC Freiburg hat die Entschuldigung von Bayern-Coach Julian Nagelsmann nach der Wechselpanne der Münchner angenommen. „Ich fand es gut von Julian, weil er bei seinen Äußerungen es einfach offensichtlich nicht einschätzen konnte, welche Breite das Thema hatte, auch bei uns im Verein, und wie kompliziert es war“, sagte Streich vor dem Spiel bei Eintracht Frankfurt am Sonntag bei DAZN: „Das ist eine sehr gute Geste, finde ich, und damit ist das Thema erledigt.“

Deshalb habe er sich "fälschlicherweise geäußert in einer Art und Weise, die nicht richtig war. Ich entschuldige mich - sorry an Freiburg, sorry an Christian. Ich hoffe nicht, dass das Verhältnis leidet und hoffe, dass es damit erledigt ist".