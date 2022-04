Spielstopp bei SGE gegen SCF: Männer binden sich an Pfosten

Protest in Frankfurt © AFP/SID/DANIEL ROLAND

Frankfurt am Main (SID) - In der Bundesliga-Partie zwischen Eintracht Frankfurt und dem SC Freiburg haben zwei Personen für eine Unterbrechung gesorgt. Die beiden Männer banden sich kurz nach dem Anpfiff mit Kabelbindern an den Pfosten des Tors von Eintracht-Schlussmann Kevin Trapp. Sie trugen T-Shirts mit der Aufschrift „Letzte Generation - Stoppt den fossilen Wahnsinn!“.