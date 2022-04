Bundesliga: Kurioser Protest bei Frankfurt-Spiel! Demonstranten binden sich an Pfosten fest - Spiel gegen Freiburg unterbrochen

Es waren keine zwei Minuten gespielt, da unterbrach Schiedsrichter Dr. Felix Brych das Spiel plötzlich. Was war passiert? Ein Demonstrant rannte in Richtung Frankfurter Tor und band sich am Pfosten fest. Wenig später folgte ein weiterer und tat es ihm am anderen Pfosten gleich. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)