Bundesliga: Elfmeter von Moussa Diaby zählt nach Ausrutscher nicht

Moussa Diaby trifft beim Bundesligaspiel in Bochum vom Punkt zur vermeintlichen Führung. Der Treffer zählt wegen einer kuriosen Panne aber trotzdem nicht.

Beim Bundesligaspiel zwischen dem VfL Bochum und Bayer Leverkusen läuft der Franzose in der 65. Minute beim Stand von 0:0 zum Elfmeter an und verwandelt den Ball im Tor. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Der Treffer zählt aber trotzdem nicht - denn Diaby war beim Elfmeter weggerutscht und schoss sich selbst an das Standbein, bevor der Ball im Netz landete.

Elfmeter-Panne passiert nicht zum ersten Mal

Es war in dieser Saison nicht das erste Mal, dass dieses Kuriosum passierte. Schon beim DFB-Pokal-Spiel zwischen dem 1.FC Köln und dem Hamburger SV wurde ein Tor genau wegen diesem Fehler zurückgenommen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Damals schoss sich Florian Kainz an das Standbein, der Treffer zählte nicht und die Kölner schieden wegen des Kuriosums aus.

Auch in der Youth League gab es in dieser Saison schon einen ähnlichen Fall. Im Elfmeterschießen der Dortmunder U19 schoss sich Soumaila Coulibaly selbst an - auch hier zählt der Treffer nicht.