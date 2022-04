BBL: Bayern München erledigt Pflichtaufgabe und bleibt an Bonn dran

Deshaun Thomas ist beim Gastspiel in Gießen der alles überragende Spieler der Münchner © Imago

Am 29. Spieltag der easycredit BBL feiert Bayern München einen ungefährdeten Sieg in Gießen. Die Münchner bleiben damit am Tabellenführer dran, Gießens Lage wird immer dramatischer.