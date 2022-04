Formel E: Lotterer verpasst Podium

Andre Lotterer fuhr in Rom auf Rang vier © Imago

Formel-E-Pilot Andre Lotterer hat in der Elektro-Rennserie seinen zweiten Podiumsplatz in der laufenden Saison knapp verpasst.

Der 40-Jährige im Porsche landete beim fünften Saisonlauf in Rom am Sonntag auf dem vierten Platz und war damit bester Deutscher. Zuletzt ist Lotterer beim dritten Rennen in Mexiko aufs Podest gefahren.