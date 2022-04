1. FC Kaiserslautern: Mike Wunderlich spielt auch in der nächsten Saison in der Pfalz

Der 1. FC Kaiserslautern steuert geradewegs auf die 2. Bundesliga zu. Wie SPORT1 weiß, wird einer der Leistungsträger auch in der nächsten Saison für den pfälzischen Traditionsverein spielen.

Gute Nachrichten für die Fans des 1. FC Kaiserslautern . Mike Wunderlich wird nach SPORT1 -Informationen auch in der nächsten Saison das Trikot der Roten Teufel tragen.

Der Vertrag des Mittelfeldspielers hat sich aufgrund einer bestimmten Anzahl an Spielen bereits automatisch verlängert. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 3. Liga)

Dies bestätigte FCK-Trainer Marco Antwerpen SPORT1 am Sonntag. „Ich bin sehr froh, dass Mike auch in der nächsten Saison weiter bei uns spielen wird. Er ist ein Spieler, den sich jeder Trainer wünscht. Charakterlich und fußballerisch ist er top“, sagt der 50-Jährige. „Er gibt immer alles für die Mannschaft, ist nie zufrieden, sondern will das Maximum für den Erfolg.“ (DATEN: Die Tabelle der 3.Liga)