2. Liga: Holstein Kiel – Hamburger SV, 1:0 (1:0) Störche haben die Nase vorn

Die Störche kamen am Sonntag zu einem 1:0-Erfolg gegen den HSV. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied. Im Hinspiel hatte sich kein Sieger gefunden. 1:1 hatte das Endergebnis gelautet.

Marco Komenda bediente Kwasi Wriedt, der in der zwölften Spielminute zum 1:0 einschoss. Hamburg glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte der Schiedsrichter beide Teams mit der knappen Führung für Kiel in die Kabinen. Als der Schlusspfiff ertönte, war es genau ein Tor, das den Unterschied zwischen den Teams ausmachte – es war bereits in der ersten Hälfte erzielt worden.

Holstein Kiel befindet sich am 29. Spieltag – also kurz vor Ende der Saison – in der zweiten Tabellenhälfte. Das Heimteam verbuchte insgesamt zehn Siege, sieben Remis und zwölf Niederlagen.

Kurz vor Saisonende belegt der Hamburger SV mit 45 Punkten den sechsten Tabellenplatz. Die Hintermannschaft ist das Prunkstück der Gäste. Insgesamt erst 30-mal gelang es dem Gegner, den HSV zu überlisten. Elf Siege, zwölf Remis und sechs Niederlagen hat Hamburg derzeit auf dem Konto. Für den Hamburger SV sprangen in den letzten fünf Spielen nur vier Punkte heraus.