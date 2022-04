3. Liga: TSV Havelse – FSV Zwickau, 0:3 (0:1)

Havelse konnte Zwickau nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 0:3. Der FSV Zwickau ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen den TSV Havelse einen klaren Erfolg. Das Hinspiel hatte damit geendet, dass Zwickau den Heimvorteil in einen 2:0-Sieg umgemünzt hatte.

Patrick Göbel bediente Lars Lokotsch, der in der 20. Spielminute zum 1:0 einschoss. Bis zum Pausenpfiff blieb der Stand unverändert. Dominic Baumann ließ den Vorsprung des FSV Zwickau nach Zuspiel von Göbel auf 2:0 anwachsen (65.). Nkansah gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für den Gast (82.). Ein starker Auftritt ermöglichte dem FSV Zwickau am Sonntag einen ungefährdeten Erfolg gegen den TSV Havelse.