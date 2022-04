MLB: Hilfsprojekt Lost Boyz Inc. mit besonderer Laureus-Ehrung

Sport kann ein wichtiger Anker im Leben von Jugendlichen und Kindern sein. Das Hilfsprojekt Lost Boyz Inc. kümmert sich um benachteiligte Kinder in Chicago. Nun wird dem Projekt eine besondere Ehre zuteil.

Eine olympische Legende und Mitglied der Laureus Academy überraschte gestern im Wrigley Field in Chicago die Jugendlichen eines lokalen Baseballprogramms mit einer Auszeichnung, die sie als Gewinner eines Laureus World Sports Award in die Reihe ihrer Sporthelden stellt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur MLB)

Die fünffache olympische Goldmedaillengewinnerin im Schwimmen, Missy Franklin, und der Vorstandsvorsitzende der Chicago Cubs, Tom Ricketts, überreichten Lost Boyz Inc. den Laureus Sport for Good Award 2022.

Ricketts übergab die Auszeichnung an LaVonte Stewart, der Lost Boyz Inc. im Jahr 2009 gegründet hatte, um benachteiligten Kindern und Jugendlichen in den einkommensschwachen Nachbarschaften von Chicago zu helfen.