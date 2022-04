Weltcupfinale in Leipzig: Vier Deutsche im zweiten Umlauf

David Will ist einer von vier Deutschen in Umlauf zwei © FEI/FEI/FEI

Vier deutsche Reiter haben beim Weltcupfinale der Springreiter in Leipzig den zweiten Umlauf der besten 20 erreicht. David Will (Dagobertshausen/10 Fehlerpunkte) mit dem Holsteiner Wallach C Vier, Gerrit Nieberg (Sendenhorst/14) mit Ben, Philipp Schulze Topphoff (Havixbeck/16) mit Concordess und Christian Kukuk (Riesenbeck/22) mit Checker belegen im Zwischenklassement die Plätze sieben, zwölf, 14 und 18.