2. Bundesliga: Der Hamburger SV verliert das Nordderby gegen Holstein Kiel

Der Hamburger SV unterliegt am 29. Spieltag der 2. Bundesliga bei Holstein Kiel. Der HSV kassiert damit einen Dämpfer im Kampf um den Aufstieg, während sich Kiel wichtige Punkte im Abstiegskampf sichert.

Der Hamburger SV hat am 29. Spieltag der 2. Bundesliga einen herben Rückschlag im Kampf um die Aufstiegsplätze hinnehmen müssen. Die Mannschaft von Tim Walter unterlag bei Holstein Kiel mit 0:1.

Unterdessen feierten sich die HSV-Fans selbst und zündeten munter weiter. Trainer Tim Walter bat die Anhänger eindringlich, das zu unterlassen. Beide Mannschaften wurden schließlich in die Katakomben geschickt, ehe die Partie nach zehn Minuten fortgesetzt werden konnte.

Kurz nach Wiederanpfiff übernahmen die Gäste aus Hamburg die Kontrolle über die Partie. In der 9. Minute spielte sich der HSV auf der rechten Seite gut durch, ehe Bakery Jatta zum flanken kam. Auf Höhe des zweiten Pfostens holte sich Robert Glatzel den Kopfball und setzte diesen aufs kurze Eck. Thomas Dähne war jedoch zur Stelle und klärte zur ersten Ecke der Partie.

HSV dominiert - und unterliegt

Knapp vier Minuten später verlor Jatta den Ball in der gegnerischen Hälfte, woraufhin Marco Komenda die Fußspitze dazwischen hielt und damit den Konter für die Hausherren einleitete. Der Ball landete schließlich bei Kwasi Wriedt, der den Ball clever gegen Sebastian Schonlau abschirmte und die Kugel mit links durch die Hosenträger von Daniel Heuer im Tor unterbrachte. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)

Nach dem Führungstreffer bekamen die Kieler die gegnerische Hälfte praktisch gar nicht mehr zu sehen, dennoch ging es mit 0:1 aus Sicht des HSV in die Kabine.

Auch in der zweiten Hälfte blieb Hamburg die aktivere Mannschaft und fand immer wieder Wege ins letzte Drittel. In der 54. Minute kam Glatzel aus der Drehung zum Abschluss, dennoch scheiterte der 28-Jährige am herausragenden Dähne.