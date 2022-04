2. Liga: SV Sandhausen – SG Dynamo Dresden, 2:1 (1:0)

Dario Dumic stellte die Weichen für den Gastgeber auf Sieg, als er in Minute sechs mit dem 1:0 zur Stelle war. Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war. Erik Zenga schraubte das Ergebnis in die Höhe, als er eine Vorlage von Pascal Testroet zum 2:0 zugunsten von Sandhausen verwertete (47.). Kurz darauf bereitete Chris Löwe das 1:2 von Dynamo Dresden durch Tim Knipping vor (64.). Schließlich holte der SV Sandhausen gegen den direkten Abstiegskonkurrenten die Big Points und feierte einen 2:1-Sieg.

In der Endphase des Fußballjahres rangierten die Sandhäuser im unteren Mittelfeld. Acht Siege, zehn Remis und elf Niederlagen hat Sandhausen momentan auf dem Konto. Der SV Sandhausen befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen acht Punkte.

Dresden ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal sechs Punkte fuhr der Gast bisher ein. SG Dynamo Dresden hat auch nach der Pleite die 16. Tabellenposition inne. Im Angriff von Dynamo Dresden herrscht Flaute. Erst 28-mal brachte Dresden den Ball im gegnerischen Tor unter. SG Dynamo Dresden kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf 15 summiert. Ansonsten stehen noch sieben Siege und sieben Unentschieden in der Bilanz. In zwölf ausgetragenen Spielen kam Dynamo Dresden in der laufenden Rückrunde nicht über ein Unentschieden hinaus.