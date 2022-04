Formel-1-Fahrer sollen handeln! Alarm nach Vorfall um Mick Schumacher

Leclerc siegt in Melbourne - Weltmeister fällt aus

Mick Schumacher verpasst in Melbourne seine ersten WM-Punkte. Eine Szene hinter dem Safety Car sorgt für Aufsehen. Die Stewards untersuchen den Vorfall - und fordern die Fahrer zum Handeln auf.

Mick Schumacher erklärt Vorfall mit Tsunoda

Die Rennleitung gab den Vorfall an die Sportkommissare weiter. Schumacher hatte schließlich Tsunoda unerlaubterweise hinter dem Safety Car kurz überholt, wenngleich er nur einen Unfall verhindern wollte. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)

„Sie werden uns fragen, was und wie man es besser machen kann. Ich erwarte keine Strafe in dem Sinne. Wenn die Führenden abbremsen, gibt es eben einen Ziehharmonika-Effekt. Da kommt so eine gefährliche Situation schon einmal zustande“, sagte Schumacher bei Sky zu dem Vorfall.