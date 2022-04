Anzeige

Formel 1: Stimmen von Verstappen, Red Bull, Leclerc und Hamilton nach Australien-GP „Katastrophe“: Verstappen tobt nach Aus

Leclerc siegt in Melbourne - Weltmeister fällt aus

Max Verstappen ist nach dem Ausfall beim Australien-GP angefressen. Sein Motorsportchef bei Red Bull erwartet keine schnelle Besserung. Während Mercedes sich freut, ist ein Ferrari-Fahrer selbstkritisch. Die Stimmen.

Nach dem zweiten Ausfall im dritten Saisonrennen der Formel 1 ist Weltmeister Max Verstappen entsprechend angefressen.

Der Red-Bull-Pilot hadert aber nicht nur mit dem Ausscheiden beim Großen Preis von Australien. Motosportchef Helmut Marko befürchtet, dass den Österreichern erst einmal schwere Zeiten bevorstehen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Deutlich positiver ist die Stimmung von Sieger Charles Leclerc. Die Stärke seines Autos zaubert dem Ferrari-Piloten „ein Lächeln auf das Gesicht“. Mercedes freut sich zudem über das abgestaubte Podest.

SPORT1 fasst die Stimmen zum Rennen in Melbourne von Sky, aus der Boxengasse und der Pressekonferenz zusammen. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)

Charles Leclerc (Ferrari), Platz 1:

„Es fühlt sich unglaublich an. 34 Punkte Vorsprung sind unglaublich. Aber ich versuche nicht drüber nachzudenken. Es ist ein guter Abstand, aber wir müssen uns weiter pushen und konzentrieren. Ich hatte in der Vergangenheit immer Probleme in Australien. Und diesmal ist mir ein richtig gutes Wochenende gelungen. Aber ich hatte auch das beste Auto, also ein riesiges Dankeschön an das ganze Team.“

… zum Rennen und seine WM-Chancen: „Es war der erste Sieg, bei dem wir den Abstand etwas kontrollieren konnten. Wir sind erst im dritten Rennen, also ist es schwer, schon über die WM nachzudenken. Aber wir haben ein sehr starkes und zuverlässiges Auto. Hoffentlich geht es so weiter, dann haben wir eine Chance auf die WM. Das zaubert mir natürlich ein Lächeln auf das Gesicht. Vor allem nach den schweren letzten beiden Jahren.“

Sergio Perez (Red Bull), Platz 2:

„Der Start war etwas knifflig, da habe ich meine Position gesucht. Danach ging es darum, die Position zu halten. Mein erster Stint war nicht wirklich gut im Bezug auf den Reifenverschleiß. Für mich ist es ein gutes Ergebnis, aber leider haben wir Max verloren. Es wäre ein Doppelpodium für uns gewesen. Wir hatten insgesamt etwas Pech in den ersten Rennen.“

George Russell (Mercedes), Platz 3:

„Ich bin absolut zufrieden. Wir haben natürlich auch von dem Pech der anderen profitiert. Aber wir haben hart gearbeitet und es ist ein spezielles Podium.“ (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1)

… zur Einstellung bei Mercedes: „Wir geben niemals auf. Wir haben auch dieses Wochenende immer weitergekämpft. Wir sind zwar hinter unseren Rivalen, aber wir dürfen trotzdem niemals aufgeben. Wir brauchen aber noch etwas Zeit, bis wir die Roten und Blauen wirklich bekämpfen können.“

Lewis Hamilton (Mercedes), Platz 4: „

„Für uns als Team ist es ein großartiges Ergebnis. Wir sind mit so vielen Schwierigkeiten in dieses Wochenende gestartet und hatten Probleme mit dem Auto. Wir hatten dieses Ergebnis nicht erwartet. Es ist großartig, George so weit vorne zu sehen. Ich habe auch ein wenig seine Zweikämpfe mit Perez gesehen. Ich wünschte, ich wäre da gewesen. Trotzdem nehmen wir diese Punkte gerne mit.“

Max Verstappen (Red Bull), ausgeschieden:

„Ich weiß noch nicht, was passiert ist. Aber zwei Ausfälle bis hierhin - das ist unglaublich. Wir haben wieder viele Punkte verloren. Es ist wieder ein schlechter Sonntag. Das Auto ist auch nicht so, wie es sein sollte. Und wenn du um die Weltmeisterschaft kämpfen willst, dann kannst du nicht jetzt schon zwei Ausfälle haben. In den letzten beiden Jahren war die Haltbarkeit immer gut, aber jetzt ist es eine Katastrophe.“

… zu den Reifen-Problemen bei Red Bull: „Ich hatte gegenüber Leclerc keine Chance auf beiden Reifen. Auf den Mediums war es sehr schlecht. Die harten Reifen waren etwas besser, aber auch da hatte ich keine Chance. Das hat auch nichts mit der Downforce zu tun. Wir müssen schauen, was wir vielleicht am Auto falsch machen.“ (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)

Helmut Marko (Red-Bull-Motorsportchef):

„Bei Max ist Benzin ausgetreten. Wir wissen noch nicht, wo und wie. Es ist ein Defekt, der mit den Ursachen des Ausfalls in Bahrain nichts zu tun hat. Das müssen wir finden, denn es ist massiv Benzin ausgetreten. Es muss wahrscheinlich eine Leitung gebrochen sein oder etwas war am Tank. Deswegen haben wir ihm gesagt, dass er sofort anhalten muss und am besten irgendwo, wo ein Feuerlöscher in der Nähe ist.“

… zur Dominanz von Ferrari: „Wir waren negativ überrascht, wie schnell Ferrari ist - und sie hatten überhaupt kein Graining. Wir hatten nach ein paar Runden bei beiden Autos ein massives Graining. Wir sind dann auch Zeiten gefahren, da war Mercedes teilweise schneller. Aber man kann Ferrari nur gratulieren. Sie waren diesmal eine Klasse für sich und wir leider deutlich abgeschlagen.“

… zur Zuverlässigkeit des Autos: „Das macht uns kräftige Kopfschmerzen. Wir haben nicht nur diese Zuverlässigkeits-Probleme, die bei uns eigentlich unbekannt sind - in drei Rennen zweimal auszufallen, kennen wir überhaupt nicht. Da ist auch das Gewichts-Problem. Wir sind deutlich über dem Gewicht von Ferrari. Gewicht runter ist eine Geld- und eine Zuverlässigkeits-Frage. Es sind schwere Zeiten, die vor uns stehen.“

Carlos Sainz (Ferrari), ausgeschieden:

„Ich wollte schnell überholen und nach vorne kommen, aber hatte da natürlich eine Fehleinschätzung auf dem harten Reifen, der noch nicht so gepusht werden konnte. Das war kein perfektes Wochenende, eine kleine Katastrophe. Aber wir müssen daraus lernen. Hoffentlich wird es im nächsten Rennen besser. Wir dürfen einfach nicht solche Fehler machen und müssen geduldiger sein.“

… zu den vielen Ausfällen: „Die Autos sind insgesamt etwas schwieriger zu verstehen und die Reifen schwerer zu managen bei den Starts. Jetzt habe ich den Preis dafür bezahlt. Aber klar ist es auch menschliches Versagen. Menschen machen Fehler bei dem Versuch, die Autos zu verstehen. Aber das ist keine Entschuldigung.“

Mick Schumacher (Haas), Platz 13:

„Es war ein sehr ereignisreiches Rennen. Wir sind einige Male ohne Schäden davongekommen. Einmal mit Sainz und auch mit Tsunoda. Von der Pace hat es nicht ganz gereicht, um in die Punkte zu fahren. Aber man hat auch gesehen, dass man mit einer guten Strategie auch in die Punkte fahren kann.“

Sebastian Vettel (Aston Martin), ausgeschieden:

„Es geht mir soweit gut, alles ist in Ordnung. Ich glaube, wenn eine gewisse Anzahl der g-Kräfte auf uns wirkt, geht es einmal zur Routine-Untersuchung. Ich habe mich mit dem Auto sehr schwer getan. Als ich aufschließen konnte, habe ich in Kurve vier die Kontrolle verloren und konnte das Auto nicht mehr halten. Aus diesem Wochenende kann man nicht so viel Positives mitnehmen. Aber schlimmer als dieses Wochenende kann es nicht werden.“