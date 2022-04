Anzeige

FC Bayern: "Glaube, hier brennt die Hütte" - Goretzka & Co. mit Ansage vor Villarreal-Spiel

Nagelsmann: "Ist mir völlig sch***egal!"

Maximilian Schwoch, Kerry Hau

Die Bayern müssen sich gegen Villarreal deutlich steigern, wollen sie ins Halbfinale der Champions League einziehen. Sie bauen dabei auf die Unterstützung der heimischen Fans.

Die Reaktion auf den schwachen Auftritt in Villarreal blieb aus.

Der FC Bayern München zeigte auch in der Bundesliga gegen den FC Augsburg eine äußerst magere Vorstellung. Dem Team von Julian Nagelsmann mangelte es an Ideen und Tempo, in der ersten Hälfte der Partie gab es keinen einzigen Schuss auf das Augsburger Tor.

Und auch die Körpersprache einiger Münchner ließ zu wünschen übrig. Robert Lewandowski gelang erneut nicht viel, der Pole haderte und beschwerte sich vehement bei seinen Teamkollegen. Und Leroy Sané stapfte nach seiner Auswechslung sichtlich sauer direkt in die Kabine. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Nagelsmann sieht Steigerungspotenzial

Immerhin: Das Ergebnis stimmte. Durch einen verwandelten Handelfmeter von Lewandowski zehn Minuten vor dem Ende feierte der auf vier Positionen zum Villarreal-Spiel veränderte Rekordmeister einen knappen 1:0-Sieg und stellte den alten Neun-Punkte-Vorsprung auf Verfolger BVB wieder her.

Doch eines ist klar: Mit so einer Leistung dürfte es äußerst schwer werden mit dem Halbfinaleinzug in der Champions League am Dienstag. Dort müssen die Münchner gegen das „Gelbe U-Boot“ ein 0:1 aus dem Hinspiel aufholen.

„Wir müssen die letzten Wochen über nicht glänzen, wir müssen einfach gewinnen“, erklärte Bayern-Coach Nagelsmann bei Sky. Doch auch der 34-Jährige sah noch einiges an Steigerungspotenzial - „an die 60 bis 70 Prozent“ gegenüber der Leistung gegen die Fuggerstädter seien nötig, um in der Champions League ins Halbfinale einzuziehen, befand Nagelsmann.

Den aktuellen Durchhänger will man in München aber nicht zu hoch bewerten. Am Weiterkommen zweifeln? Das liegt nicht in der DNA der Bayern. „Ich habe schon ein paar Nachrichten von den Spielern bekommen, dass wir 100 Prozent weiterkommen, die sind sich alle einig“, erklärte Nagelsmann.

Er selbst geht ebenfalls von einem Erfolg gegen Villarreal aus. „Wenn eine Mannschaft eine Erfahrung damit hat, international auch nach so einem Hinspiel, dann muss es doch die von Bayern München sein.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Goretzka bekommt Startelf-Garantie

Auch die Spieler sprühen vor Optimismus. „In dieser Phase kommt es drauf an. Das ist die Phase, die wir lieben und die die Fans sehen wollen. Es kommen die K.o.-Spiele, es geht um Titel und da freuen wir uns extrem drauf“, erklärte Leon Goretzka, der von Nagelsmann eine Startelfgarantie für die Parte gegen die Spanier erhielt.

Sonderlob! Darum war Sabitzer der entscheidende Fakor

Für das Viertelfinalrückspiel sehen sich die Münchner gut gerüstet. „Wir werden auf jeden Fall da sein – es wird auf uns und unsere Power ankommen, die wir auf den Platz bringen müssen“, erklärte Manuel Neuer. Der Kapitän ergänzte: „Unsere Spieler sind alle heiß, man merkt, dass wir bereits in diese Richtung denken. Wir werden mit den Zuschauern das Spiel rocken.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Die Zuschauer, da sind sich die Spieler einig, könnten das Zünglein an der Waage werden – das weiß auch Goretzka. Der 27-Jährige schickte eine Kampfansage nach Spanien. „Ich glaube, am Dienstag brennt hier richtig die Hütte und dann werden wir ein Spiel abliefern, was Bayern-Like ist.“

