NBA: "Peinlich!" Chicago Bulls erleben Absturz und Buhrufe

LaVine stimmt Buhrufen gegen Bulls zu: „Peinlich!“

Entsprechend schlecht sei auch die Stimmung in der Kabine gewesen. „Jeder ist angepisst“, berichtete LaVine: „Wir bekommen den Arsch versohlt. Es ist immer wieder das Gleiche, und ich habe die Nase voll davon, zu reden. Wir sagen viele Worte, wir sagen die richtigen Dinge. Aber wir machen es einfach nicht, so einfach ist das.“

Alarmierende Zahlen bei den Bulls

Chicago hat seit der Pause eine Bilanz von 7-15 und liegt in dieser Zeit am Ende der Liga-Rankings, was die Effizienz in der Offense (Platz 27) und Defense (25) angeht. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NBA)