Premier League: Titel-Thriller zwischen Manchester City und Liverpool - Klopp warnt Guardiola

In der Bundesliga ist der FC Bayern klar auf Meisterkurs - doch in der Premier League gibt es noch zwei heiße Anwärter auf den Titel.

Nach 30 Spielen thront Manchester City mit 73 Punkten an der Tabellenspitze, dicht dahinter folgt der FC Liverpool mit nur einem Zähler weniger. (DATEN: Die Tabelle der Premier League)

Am Sonntag kommt es zum direkten Aufeinandertreffen zwischen den beiden Titelaspiranten im Etihad Stadium (Manchester City - FC Liverpool 17.30 Uhr im Liveticker) . Es ist auch das Duell der beiden ehemaligen Bundesliga-Trainer Pep Guardiola und Jürgen Klopp.

Letztgenannter schickte nach dem 2:0-Sieg über den FC Watford eine Warnung an den Kontrahenten: Liverpool werde „keinen Millimeter nachgeben“, stellte der Coach der Reds klar. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)

Liverpool mit bemerkenswerter Aufholjagd

Nach den drei Punkten am Samstag lag Liverpool sogar zum ersten Mal seit Dezember zumindest vorübergehend an der Spitze der Tabelle. Doch City zog mit einem Sieg gegen Burnley wieder am Klopp-Team vorbei.