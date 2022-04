Boxen: Gennadiy Golovkin entthront Murata durch K.o. - Weg für Mega-Fight gegen Canela frei

In der Saitama Super Arena in Japan besiegte der Kasache Lokalmatador Ryota Murata in einem mitreißenden Fight durch Technischen K.o. in der neunten Runde. Mittelgewichtler Golovkin nahm Murata damit dem WM-Gürtel des Weltverbands WBA ab (die bedeutsamere Super-Version), Champion der IBF und der IBO war er schon.