Premier League: DIetmar Hamann vergleicht Pep Guardiola und Jürgen Klopp

Wenn sich am späten Sonntagnachmittag Manchester City und der FC Liverpool ( ab 17.30 Uhr im LIVETICKER ) gegenüberstehen, kommt es zum Duell der Giganten.

In einem Gastbeitrag für die Daily Mail vergleicht Hamann die beiden früheren Bundesligatrainer und stellt dabei fest, dass „Kloppo“ deutlich die Nase vorn habe.

Hamann: „City-Neuzugänge tun sich schwerer“

Hamann macht dies vor allem an den Transfers fest. „Als Klopp in der letzten Saison Diogo Jota verpflichtete, zweifelten alle daran, dass er es in die Mannschaft schaffen würde, aber er wurde sofort integriert. Mit Luis Diaz ist es genau dasselbe.“ (DATEN: Die Tabelle der Premier League)